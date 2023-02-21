Леонова Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Федосья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1906

Дата смерти

18.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1931

Сын: Леонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Леонов Петр

СССР
Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Леонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Леонов Петр

д. Мишино, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Леонов Петр

Смерть
18.12.1983
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
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