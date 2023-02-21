Леонова Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1906
Дата смерти18.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1931
Сын: Леонов Иван Петрович
Отец ребёнка: Леонов Петр
СССР
Рождение ребёнка
01.05.1935
Отец ребёнка: Леонов Петр
д. Мишино, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Леонов Петр
Смерть
18.12.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно