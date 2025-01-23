Джанинян (Андреева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1984
Отец: Андреев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джанинян Гусик
Рождение ребёнка
28.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джанинян Гусик
Рождение ребёнка
21.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джанинян Гусик