Джанинян (Андреева) Татьяна 30.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Джанинян (Андреева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1984

Отец: Андреев Сергей

Мать: Андреева (Тётушкина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джанинян Гусик

Рождение ребёнка
28.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джанинян Гусик

Рождение ребёнка
21.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джанинян Гусик

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