Австрейх Абрам 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Австрейх Абрам

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1902, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

умер 1971, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Австрейх (Чернина) МалкаНеизвестно г.р.
Отец
Австрейх Яков1870 г.р.
Супруги
Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая1908 г.р.
Дети
Австрейх Геннадий29.07.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Австрейх Яков

Мать: Австрейх (Чернина) Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Бракосочетание
1931

Жена: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Австрейх Геннадий

Мать ребёнка: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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