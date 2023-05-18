Австрейх Абрам
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Австрейх Яков
Мать: Австрейх Малка
Бракосочетание
1931
Жена: Австрейх Эстер Хая
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Австрейх Геннадий
Мать ребёнка: Австрейх Эстер Хая
Смерть
1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния