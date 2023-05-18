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Австрейх Абрам

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Австрейх Яков

Мать: Австрейх Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1931

Жена: Австрейх Эстер Хая

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Австрейх Геннадий

Мать ребёнка: Австрейх Эстер Хая

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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