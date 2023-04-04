Австрейх Абрам
мужской, родился 1902, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
умер 1971, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьАвстрейх (Чернина) МалкаНеизвестно г.р.
ОтецАвстрейх Яков1870 г.р.
Супруги
Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая1908 г.р.
Дети
Австрейх Геннадий29.07.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Австрейх Яков
Мать: Австрейх (Чернина) Малка
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1931
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Австрейх Геннадий
Мать ребёнка: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург