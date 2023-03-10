(Голева) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Голев Иван Антонович
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Голев Антон Мартемьянович