Садыков Гариф Фасхутдинович
Место рожденияУзбекская СССР, город Ташкент
Дата рождения08.01.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954
Узбекская СССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1973
Дочь: Садыкова Элла Гарифовна
Мать ребёнка: Нестерова Галина Павловна
Рождение ребёнка
27.05.1978
Мать ребёнка: Нестерова Галина Павловна
Развод
08.04.1983
Бракосочетание
С 29.08.1987
Рождение ребёнка
01.12.1988
Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна
Узбекистан,город Ташкент
Рождение ребёнка
11.04.1994
Дочь: Садыкова Рината Гарифовна
Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна
Узбекистан,город Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно