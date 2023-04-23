Садыков Гариф Фасхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Гариф Фасхутдинович

Садыков Гариф Фасхутдинович

avatar

Место рождения

Узбекская СССР, город Ташкент

Дата рождения

08.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954

Отец: Садыков Фасхутдин Мингелиевич

Мать: Махмудова Сахибджамал

Узбекская СССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1973

Дочь: Садыкова Элла Гарифовна

Мать ребёнка: Нестерова Галина Павловна

Рождение ребёнка
27.05.1978

Сын: Садыков Дамир Гарифович

Мать ребёнка: Нестерова Галина Павловна

Развод
08.04.1983

Жена: Нестерова Галина Павловна

Бракосочетание
С 29.08.1987

Жена: Маматказина Ильмира Шамиловна

Рождение ребёнка
01.12.1988

Сын: Садыков Далир Гарифович

Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна

Узбекистан,город Ташкент
Рождение ребёнка
11.04.1994

Дочь: Садыкова Рината Гарифовна

Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна

Узбекистан,город Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Галина Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close