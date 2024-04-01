Матанов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагаева Алия Гелмановна
Рождение ребёнка
14.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагаева Алия Гелмановна
Рождение ребёнка
07.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагаева Алия Гелмановна