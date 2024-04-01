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Матанов Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1987

Отец: Матанов Юрий Вдадимирович

Мать: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагаева Алия Гелмановна

Рождение ребёнка
14.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Алия Гелмановна

Рождение ребёнка
07.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Алия Гелмановна

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