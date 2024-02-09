Шарин Афанасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиДо ?.11.1830 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1783 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарина Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До ?.11.1830 ст.