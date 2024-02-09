Шарин Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарин Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

До ?.11.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.11.1783 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарина Елизавета Васильевна

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До ?.11.1830 ст.
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
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