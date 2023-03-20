Воронцова Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова Феодосия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронцов Иван Борисович

Отец ребёнка: Воронцов Борис Степанович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Воронцов Фрол Борисович

Отец ребёнка: Воронцов Борис Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воронцов Василий Борисович

Отец ребёнка: Воронцов Борис Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Воронцов Борис Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Борис Степанович

Смерть
Неизвестно
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