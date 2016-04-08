Степин Роман Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степин Роман Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2016

Отец: Степин Виталий

Мать: Пенькова Дарья Геннадьевна

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