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Степин Роман Витальевич
Степин Роман Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2016
Пол
Мужской
Отец
Степин Виталий
1987 г.р.
Мать
Пенькова Дарья Геннадьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2016
Отец:
Степин Виталий
Мать:
Пенькова Дарья Геннадьевна
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