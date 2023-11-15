Гурин Аксентий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурин Аксентий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гурин Макар Аксентьевич

Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1915

Сын: Гурин Алексей Аксентьевич

Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна

По документам 1913, по факту 1915
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Андрей

Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна

Смерть
1916
Умер, когда Алексею был 1 год. Зарубили шашкой
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