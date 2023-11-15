Гурин Аксентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1915
Сын: Гурин Алексей Аксентьевич
Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна
По документам 1913, по факту 1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурин Андрей
Мать ребёнка: Гуринова Ганна Васильевна
Смерть
1916
Умер, когда Алексею был 1 год. Зарубили шашкой