Кайгородова (Филёва) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Филёва) Татьяна Леонидовна

Место рождения

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1975

Отец: Филёв Леонид Семенович

Мать: Филёва Любовь Павловна

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.2002

Сын: Кайгородов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Кайгородов Евгений Петрович

Рождение ребёнка
27.09.2008

Сын: Кайгородов Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Кайгородов Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Евгений Петрович

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