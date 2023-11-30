Кайгородова (Филёва) Татьяна Леонидовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1975
Отец: Филёв Леонид Семенович
Мать: Филёва Любовь Павловна
Рождение ребёнка
01.10.2002
Сын: Кайгородов Илья Евгеньевич
Отец ребёнка: Кайгородов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
27.09.2008
Сын: Кайгородов Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Кайгородов Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно