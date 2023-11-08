Ушкова (Гущина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушкова (Гущина) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

27.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Мурашова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушков Иван Федорович

Смерть
27.04.1974
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