Ушкова (Гущина) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1906
Дата смерти27.04.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Мурашова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ушков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушков Иван Федорович
Смерть
27.04.1974