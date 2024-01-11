Тянникова (Бредихина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянникова (Бредихина) Ольга

Место рождения

г. Ташкент Узбекистан

Дата рождения

02.02.194

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.194

Отец: Бредихин Иван Степанович

Мать: Бредихина Надежда Ивановна

г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
26.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Владимир Михайлович

г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Владимир Михайлович

г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
28.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Владимир Михайлович

г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тянников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Тянников Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тянников Владимир Михайлович

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