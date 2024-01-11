Тянникова (Бредихина) Ольга
Место рожденияг. Ташкент Узбекистан
Дата рождения02.02.194
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.194
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
26.08.1966
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1971
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
28.10.1990
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тянников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тянников Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно