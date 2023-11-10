Ефим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Степан Моисеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Абрам Ефимов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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