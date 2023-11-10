Ефим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Степан Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Абрам Ефимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно