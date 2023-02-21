Богомазов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомазов Юрий

Богомазов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомазова Наталия Ивановна

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close