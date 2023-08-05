Незговоров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шелашская Ксения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Толстиковское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Родилась в д.Толстиковской Шеренгского прихода Щеренгского сельского общества Устьпаненгской волости Шенкурского уезда. В 1896г. вышла замуж за Шелашского Конона Ильича