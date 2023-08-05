Незговоров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незговоров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шелашская Ксения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Толстиковское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Родилась в д.Толстиковской Шеренгского прихода Щеренгского сельского общества Устьпаненгской волости Шенкурского уезда. В 1896г. вышла замуж за Шелашского Конона Ильича
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