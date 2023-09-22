Остапенко Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Мазуренко Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
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