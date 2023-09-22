Остапенко Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Мазуренко Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Остапенко Мария Евтуховна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941