Пашиничева Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти14.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1845
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Пашиничев Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
22.10.1849
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
29.01.1853
Дочь: Павла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
26.08.1857
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
04.07.1859
Сын: Пашиничев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
25.06.1862
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
25.06.1862
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Смерть
14.01.1891
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха