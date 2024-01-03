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Пашиничева Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

14.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1845

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Пашиничев Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
22.10.1849

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
29.01.1853

Дочь: Павла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
26.08.1857

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
04.07.1859

Сын: Пашиничев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
25.06.1862

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
25.06.1862

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Смерть
14.01.1891
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
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