Асатурян Рая Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Рая Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1988

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1988

Отец: Асатурян Юрий Ованесович

Мать: не указана

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