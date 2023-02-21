Агафонова Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович
Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Новоженцева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Селевко Жозефина Петровна
Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Агафонов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно