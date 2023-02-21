Агафонова Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович

Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Новоженцева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Селевко Жозефина Петровна

Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Агафонов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Агафонов Петр Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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