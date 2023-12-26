Гетман Юрий Андреевич
Место рожденияБеларусь, Минск
Дата рождения16.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1985
Отец: Гетман Андрей Сергеевич
Мать: Ольга Юльевна
Беларусь, Минск
Бракосочетание
31.10.2015
Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
08.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гетман Анастасия Александровна
Беларусь, Минск
Место жительства
Неизвестно