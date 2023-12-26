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Гетман Юрий Андреевич

Место рождения

Беларусь, Минск

Дата рождения

16.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1985

Отец: Гетман Андрей Сергеевич

Мать: Ольга Юльевна

Беларусь, Минск
Бракосочетание
31.10.2015

Жена: Гетман Анастасия Александровна

Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
08.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гетман Анастасия Александровна

Беларусь, Минск
Место жительства
Неизвестно
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