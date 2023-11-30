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Ожигов Алексей Николаевич

Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ожигов Николай Аверкиевич

Мать: Ожигова Анна Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Ожигова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1901

Сын: Ожигов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Ожигова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Анастасия Петровна

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