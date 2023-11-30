Ожигов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ожигов Николай Аверкиевич
Мать: Ожигова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Ожигова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1901
Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Ожигова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Меньщикова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно