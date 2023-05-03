Бурмистров Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1950
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1981
Сын: Бурмистров Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Бурмистрова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
15.07.1987
Мать ребёнка: Бурмистрова Евгения Викторовна