Бурмистров Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1950

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1981

Сын: Бурмистров Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Бурмистрова Евгения Викторовна

Рождение ребёнка
15.07.1987

Сын: Бурмистров Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Бурмистрова Евгения Викторовна

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