Губа Нина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуба Нина Савельевна

Губа Нина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губа Савелий

Мать: Ефимия Губа

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close