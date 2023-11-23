Дейнега Григорий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1948
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Дейнега Архип Иванович
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнега Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1948