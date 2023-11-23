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Дейнега Григорий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дейнега Архип Иванович

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнега Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1948
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