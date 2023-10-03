Пичугина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Тимофей Николаевич

Смерть
1977
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