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Алеев Гаязетдин Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алеев Хасан Хусаинович

Мать: Алеев Биби Разия Латыфова Алеева

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Алеева-Хасанова Фатыма

Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна

Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Алеев Пак Абдул Хамид Гаязович

Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна

Симбирск Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алеев Абдул Газиз Гаязович

Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алеев Султан Гаязович

Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алеев Загит Гаязович

Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахри-Бану Исхаковна

Смерть
Неизвестно
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