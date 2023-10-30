Алеев Гаязетдин Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Алеева-Хасанова Фатыма
Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна
Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1898
Сын: Алеев Пак Абдул Хамид Гаязович
Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна
Симбирск Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алеев Абдул Газиз Гаязович
Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алеев Загит Гаязович
Мать ребёнка: Фахри-Бану Исхаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фахри-Бану Исхаковна
Смерть
Неизвестно