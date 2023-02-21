Кобенко Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1955
Сын: Кобенко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Авдеенко Надежда Савельевна
Гражданство
Неизвестно
Гродно Беларусь
Смерть
Неизвестно
Садовск, Ельцевская волость, Кузнецкий уезд
Похороны
С 02.06.1997 по Неизвестно