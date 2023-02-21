Кобенко Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобенко Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1955

Сын: Кобенко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Авдеенко Надежда Савельевна

Гражданство
Неизвестно
Гродно Беларусь
Смерть
Неизвестно
Садовск, Ельцевская волость, Кузнецкий уезд
Похороны
С 02.06.1997 по Неизвестно
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