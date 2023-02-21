Агрипина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1939

Сын: Винокуров Евстафий Кузьмич

Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич

Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.08.1942

Дочь: Винокурова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич

Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич

Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич

Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1942
Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
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