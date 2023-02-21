Агрипина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1939
Сын: Винокуров Евстафий Кузьмич
Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1942
Дочь: Винокурова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винокуров Кузьма Дмитриевич
Смерть
1942