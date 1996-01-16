Неруцак Василий Левкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеруцак Василий Левкович

Неруцак Василий Левкович

Место рождения

Должок, Чернівецька область

Дата рождения

13.03.1914

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Неруцак Иван Васильевич

Мать ребёнка: Неруцак Анастасия Ивановна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
07.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неруцак Анастасия Ивановна

Должок, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неруцак Анастасия Ивановна

Смерть
16.01.1996
Должок, Чернівецька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close