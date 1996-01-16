Неруцак Василий Левкович
Место рождения
Дата рождения13.03.1914
Дата смерти16.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1937
Мать ребёнка: Неруцак Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неруцак Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1996