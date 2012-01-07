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Извекова Лариса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Извеков Алексей Иванович

Мать: Кунина Мария Борисовна

Рождение ребёнка
14.07.1970

Дочь: Сидоренко Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Сидоренко Станислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захарчук Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1983

Сын: Баклицкий Петр Валентинович

Отец ребёнка: Баклицкий Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Станислав Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклицкий Валентин Петрович

Смерть
07.01.2012
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