Извекова Лариса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
Дата смерти07.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Отец: Извеков Алексей Иванович
Мать: Кунина Мария Борисовна
Рождение ребёнка
14.07.1970
Дочь: Сидоренко Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Сидоренко Станислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захарчук Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1983
Сын: Баклицкий Петр Валентинович
Отец ребёнка: Баклицкий Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2012