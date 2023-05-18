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Серебряков Андрей Иванович

Место рождения

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.10.1902

Дата смерти

26.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902

Отец: Серебряков Иван Стефанович

Мать: Серебрякова Мария Корниловна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
НА РТ Мензелинский уезд село Александровская Слобода, Александро-Невская церковь/1902 г. Метрические книги (Ф. 4, о. 166, д. 198), запись 26М
Крещение
14.10.1902
Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: села Александровской Слободы крестьянин Тимоний Маркович Вершинин, того же села крестьянская жена Евдокия Ивановна Бочкарёва
Смерть
26.10.1943
Белорусская ССР, Могилевская обл., Пропойский р-н, д. Красная Слобода
Причина смерти: Погиб
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Могилевская обл., Пропойский р-н, д. Красная Слобода
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