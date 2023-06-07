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Кормилицын Родион Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

25.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кормилицын Карп Родионов

Мать ребёнка: не указана

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кормилицына Афимия Родионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицын Иван Родионов

Мать ребёнка: не указана

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.12.1900
https://yandex.ru/archive/catalog/47683807-e0c9-4fbf-9c39-c52148ba1b38/300