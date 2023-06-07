Кормилицын Родион Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти25.12.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кормилицына Афимия Родионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.12.1900
https://yandex.ru/archive/catalog/47683807-e0c9-4fbf-9c39-c52148ba1b38/300