Зотова (Новикова) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1958
Дата смерти27.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958
Бракосочетание
19.07.1980
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1981
Дочь: Зотова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1984
Дочь: Кулиш Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1987
Дочь: Сидорова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович
Смерть
27.03.2008