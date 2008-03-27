Зотова (Новикова) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Новикова) Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1958

Дата смерти

27.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958

Отец: Новиков Анатолий Яковлевич

Мать: Новикова Валентина Васильевна

Бракосочетание
19.07.1980

Муж: Зотов Сергей Иванович

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1981

Дочь: Зотова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1984

Дочь: Кулиш Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1987

Дочь: Сидорова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Зотов Сергей Иванович

Смерть
27.03.2008
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