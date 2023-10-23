Циренщиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циренщиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Циренщиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Циренщикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циренщикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циренщикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циренщикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циренщикова Мария

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