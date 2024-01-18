Золотова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Евдокия Федоровна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

01.03.1883

Дата смерти

28.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.02.1906

Сын: Золотов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
17.04.1911

Дочь: Горшкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Золотов Василий Петрович

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
12.02.1916

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
07.06.1921

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
19.11.1924

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
06.01.1927

Сын: Золотов Василий Петрович

Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Петр Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
28.12.1976
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
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