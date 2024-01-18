Золотова Евдокия Федоровна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения01.03.1883
Дата смерти28.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
25.02.1906
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
17.04.1911
Дочь: Горшкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
08.08.1913
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
12.02.1916
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
07.06.1921
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
19.11.1924
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
06.01.1927
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
28.12.1976
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район