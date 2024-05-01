Дудин Федор Романович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудин Федор Романович

Место рождения

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Дудин Роман

Мать: не указана

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дудин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Дудина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд
Смерть
Неизвестно

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