Дудин Федор Романович
Место рожденияВятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Дудин Роман
Мать: не указана
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дудин Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Дудина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд
Смерть
Неизвестно