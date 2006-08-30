Разумов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумов Геннадий Михайлович

Разумов Геннадий Михайлович

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

25.08.1926

Дата смерти

30.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926

Отец: Разумов Михаил Александрович

Мать: Разумова Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Разумова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Разумова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Вера

Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
30.08.2006
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close