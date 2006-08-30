Разумов Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.08.1926
Дата смерти30.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумова Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Разумова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Разумова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумова Вера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.2006