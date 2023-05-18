Свитанько Константин Назарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти25.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Свитанько Назар
Мать: ?
Военная служба
1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
9 А 121 ОТД. МОТРИЗ. ИНЖ. БАТ. 29.09.1941 ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Самойловна
Смерть
25.04.1944
800 м. северо-восточние села Поланка Старокозачанского района Измаиловской области
Извещение о смерти