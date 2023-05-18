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Свитанько Константин Назарович

Место рождения

Алексеевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

25.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Свитанько Назар

Мать: ?

Алексеевка, Дніпропетровська область
Военная служба
1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
9 А 121 ОТД. МОТРИЗ. ИНЖ. БАТ. 29.09.1941 ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Военная награда
06.04.1985
Алексеевка, Дніпропетровська область
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Самойловна

Смерть
25.04.1944
800 м. северо-восточние села Поланка Старокозачанского района Измаиловской области
Извещение о смерти
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