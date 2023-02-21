Матвеева (Кожина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1933
Дочь: Грибова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Константинович
Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович