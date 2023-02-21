Матвеева (Кожина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Кожина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1933

Дочь: Грибова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Константинович

Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Матвеев Константин Степанович

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