Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ефим Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1775
Сын: Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1780
Сын: Ферапонт Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно