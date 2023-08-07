Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Васильевна

Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1775

Сын: Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Рождение ребёнка
27.05.1780

Сын: Ферапонт Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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