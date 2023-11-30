Журавлёва (Белкина) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Белкина) Евдокия Павлова

Место рождения

Белкина, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Белкин Павел Киприянов

Мать: Белкина Федора Григорьева

Белкина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Быданова Анисья Григорьева

Отец ребёнка: Журавлёв Егор Иванов

Журавлево, Соликамский уезд, Пермская губерния
Упоминание
13.02.1763 ст.
Журавлево, Соликамский уезд, Пермская губерния
Сказка III ревизии
Упоминание
1782
Порошино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Сказка IV ревизии
Упоминание
1795
Порошино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Сказка V ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
Порошино, Соликамский уезд, Пермская губерния
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