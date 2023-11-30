Журавлёва (Белкина) Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1737
Отец: Белкин Павел Киприянов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Быданова Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Журавлёв Егор Иванов
Упоминание
13.02.1763 ст.
Сказка III ревизии
Упоминание
1782
Сказка IV ревизии
Упоминание
1795
Сказка V ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Егор Иванов
Смерть
Неизвестно