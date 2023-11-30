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Пётр Иванович

Место рождения

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.08.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1819

Отец: Иван Евтигнеев

Мать: Акилина Гаврилова

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Ирина Филимонова

Колпинская православная церковь св. Спаса
Рождение ребёнка
16.04.1864

Сын: Семеон Петрович

Мать ребёнка: Ирина Филимонова

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1864

Дочь: Баранова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ирина Филимонова

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
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