Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.08.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1819
Отец: Иван Евтигнеев
Мать: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
24.02.1850
Жена: Ирина Филимонова
Колпинская православная церковь св. Спаса
Рождение ребёнка
16.04.1864
Сын: Семеон Петрович
Мать ребёнка: Ирина Филимонова
Рождение ребёнка
16.04.1864
Дочь: Баранова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ирина Филимонова
Работа или профессия
Неизвестно