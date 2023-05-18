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Халявин Александр Потапов

Место рождения

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд

Дата рождения

22.11.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1857 ст.

Отец: Халявин Потап Мисаилов

Мать: Пелагея Семёнова

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Софронова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Халявин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Софронова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Халявин Илья Александров

Мать ребёнка: Татьяна Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Софронова

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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