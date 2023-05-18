Халявин Александр Потапов
Место рождения
Дата рождения22.11.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1857 ст.
Отец: Халявин Потап Мисаилов
Мать: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Софронова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Халявин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Софронова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Татьяна Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Софронова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно