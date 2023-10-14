Попов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.?

Дочь: Попова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Саниякова Галина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Саниякова Галина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саниякова Галина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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