Колядинцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колядинцев Николай

Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колядинцева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колядинцева Ольга Ивановна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колядинцева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте
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