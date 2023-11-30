Колядинцев Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
24.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колядинцева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колядинцева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте