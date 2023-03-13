Завражная Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражная Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.04.1807

Сын: Завражный Казма

Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1812

Сын: Завражин Николай Иванович

Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1816

Сын: Завражный Демид Иванович

Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович

в марте 1816 года ему было 2 мес.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Завражный Иван Иванович

Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражный Иван Иванович

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