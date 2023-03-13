Завражная Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1807
Сын: Завражный Казма
Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1812
Сын: Завражин Николай Иванович
Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1816
Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович
в марте 1816 года ему было 2 мес.
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Завражный Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно