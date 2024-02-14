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Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хусаинов Файзулла Аглиуллович

Мать: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хусаинов Наиль Сафиуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алиева (Хусаинова) Раиса Сафиулловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
01.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
?.06.1935

Сын: Хусаинов Равиль Сафиуллович

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Смерть
12.03.1952
Похороны
Неизвестно

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