Кузнецова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1910
Сын: Кузнецов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Бракосочетание
До 05.10.1910
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1913
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1917
Сын: Кузнецов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920