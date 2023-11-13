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Кузнецова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Кузнецов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 05.10.1910

Муж: Кузнецов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1913

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1917

Сын: Кузнецов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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