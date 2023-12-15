Плотникова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1938
Дочь: Пенькова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно