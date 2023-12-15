Плотникова Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1938

Дочь: Пенькова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Плотников Георгий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Георгий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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